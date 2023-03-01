Москва
Профиль пользователя SM96

фото пользователя SM96

О себе

За любой активный отдых, сапы, прогулки
В выходные стараюсь выбираться за пределы Москвы гулять ножками)
Сколково

Профиль обновлён 11 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа

Не нравится:

🪐 Астрология, таро 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

ВДНХ, Музей космонавтики, Москвариум

Москва → активный отдых

Поездка в Переславль

Москва → путешествия

Поездка в другой город

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kirill.a.p
Москва → Другое

Собираемся в кальянную, поиграть в настолки и подымить.Присоединяйтесь

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