Москва
Профиль пользователя Sly_Fox

фото пользователя Sly_Fox

О себе

Активные вело прогулки
Сноуборд/горные лыжи в Сорочанах
Остальные увлечения по мелочи: психология, схемотехника, 3д принтер, компьютерные игры

Профиль обновлён 7 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы

События пользователя

Москва → активный отдых

Покататься

Участие в других событиях

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Боже, сколько лет я иду, но не сделал и шаг.

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