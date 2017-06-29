Москва
Профиль пользователя SLOY
Профиль обновлён 30 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Завести новые знакомства ✨
Москва → Другое
Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения
Москва → Другое
Найти классных людей. Смеяться и гулять. Сначала онлайн, а то страшно)
Москва → Другое
Попить кофе, в Парке Малевича. Посмеяться. Осознанного человека) друга
Москва → Другое
Давай знакомиться ! ( только парни)
Москва → Другое
Остров мечты
Москва → Другое
Пойдем погуляем !
Москва → Другое
Хочу общаться с простыми и открытыми людьми! ЦАО 😁
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