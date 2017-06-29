Москва
Профиль пользователя SLOY

фото пользователя SLOY

Профиль обновлён 30 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм

События пользователя

Москва → активный отдых

Активный отдых после 18:00

Москва → прогуляться, перекусить

Пойдём гулять

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Завести новые знакомства ✨

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Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

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Найти классных людей. Смеяться и гулять. Сначала онлайн, а то страшно)

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Попить кофе, в Парке Малевича. Посмеяться. Осознанного человека) друга

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Давай знакомиться ! ( только парни)

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Пойдем погуляем !

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Хочу общаться с простыми и открытыми людьми! ЦАО 😁

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