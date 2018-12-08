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Москва
Я очень разносторонняя личность которая не сидит на месте и постоянно пробует себя во всем новом
Москва
Профиль пользователя s.llyo.i
О себе
Я очень разносторонняя личность которая не сидит на месте и постоянно пробует себя во всем новом
Мне 20,но я уже успела побыть кондитером,фотографом,няней,моделью,побывать на разных женских комьюнити и тд
Я думаю мы с тобой найдем о чем пообщаться 🤗
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа📚 Книги🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность💩 Шутки про говно💕 Обсудить отношения💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб
Участие в других событиях
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