О себе

Я очень разносторонняя личность которая не сидит на месте и постоянно пробует себя во всем новом

Мне 20,но я уже успела побыть кондитером,фотографом,няней,моделью,побывать на разных женских комьюнити и тд

Я думаю мы с тобой найдем о чем пообщаться 🤗