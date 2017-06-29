Меня зовут Илья) Сочетаю в себе навыки клинического психолога и инструктора Mindfulness-медитаций, помогаю не терять самообладание даже в самых экстремальных ситуациях Создал вкуснейший рецепт свежесваренного какао с корицей, кардамоном и небольшим секретным ингридиентом, который создаёт магию Перевоплощаю огненную воду в безумно вкусные эликсиры радости и смеха)

Профиль обновлён 23 августа 2023 г.

📚 Книги 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино

🍷 Алкоголь 💨 Кальян

Москва → Другое 🎀Сняли лофт с верандой🍹собираем компанию веселых и адекватных 🔥

Москва → Другое Собраться в центре. Пить коктельчики. Играть в Имаджинариум и общаться

Москва → Другое За душевное и открытое общение 😊

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.