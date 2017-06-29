Москва
Профиль пользователя SliceUniverse
О себе
Меня зовут Илья)
Сочетаю в себе навыки клинического психолога и инструктора Mindfulness-медитаций, помогаю не терять самообладание даже в самых экстремальных ситуациях
Создал вкуснейший рецепт свежесваренного какао с корицей, кардамоном и небольшим секретным ингридиентом, который создаёт магию
Перевоплощаю огненную воду в безумно вкусные эликсиры радости и смеха)
Профиль обновлён 23 августа 2023 г.
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События пользователя
Участие в других событиях
За душевное и открытое общение 😊
Собраться в центре. Пить коктельчики. Играть в Имаджинариум и общаться
Найти игроков для ролевых игр
Присоединяйся к нам❤️
Устроить турнир по mortal kombat 10
Лазер таг🌙🪷💫 say yes
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