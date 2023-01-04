Москва
Профиль пользователя slavusyan

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О себе

Дом, работа, дом, работа, дом, работа. Если нам по пути, то давайте объединять усилия, делиться опытом, общаться. Готов познакомиться с девушкой для серьёзных отношений, к детям не готов.

Профиль обновлён 2 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 📺 Политика

Не нравится:

🐈 Домашние животные 🪐 Астрология, таро ✝️ Религия ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → другое

Геймеры есть? GTA Online + дискорд

Москва → пообщаться

GTA Online + дискорд

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