Москва
Профиль пользователя SLAVIANOK

фото пользователя SLAVIANOK

О себе

Работаю в сфере кино , нравится общаться с творческим личностями )

Профиль обновлён 2 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🏢 Работа 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

💩 Странный юмор

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

На вднх просто пообщаться

Москва → прогуляться, перекусить

Переехал в Москву по работе недавно

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vi33
Москва → Другое

Простое человеческое общение

маленькое фото пользователя Tati25
Москва → Другое

Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

маленькое фото пользователя Samurai.Jack
Москва → Другое

Классно проводить время друг с другом

маленькое фото пользователя Alen
Москва → Другое

Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)

маленькое фото пользователя Pterodaktel
Москва → Другое

Пошлите на масленицу 🥞☀️

маленькое фото пользователя Okssna
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Irisha83
Москва → Другое

Прогулка, танцы

маленькое фото пользователя Anyshka
Москва → Другое

Прогуляться по старой Москве

маленькое фото пользователя Solaire_loutre
Москва → Другое

Общение в телеграме

маленькое фото пользователя Katu
Москва → Другое

Пообщаться о чем-нибудь интересном)

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