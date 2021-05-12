Москва
Профиль пользователя SLAVIANOK
О себе
Работаю в сфере кино , нравится общаться с творческим личностями )
Профиль обновлён 2 апреля 2023 г.
Общаюсь на темы:
📚 Книги 🏢 Работа 🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
💩 Странный юмор
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Простое человеческое общение
Москва → Другое
Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар
Москва → Другое
Классно проводить время друг с другом
Москва → Другое
Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)
Москва → Другое
Пошлите на масленицу 🥞☀️
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Прогулка, танцы
Москва → Другое
Прогуляться по старой Москве
Москва → Другое
Общение в телеграме
Москва → Другое
Пообщаться о чем-нибудь интересном)
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