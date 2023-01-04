Москва
Профиль пользователя Slavannnn
О себе
Психолог, психотерапевт, тренер-игротехник. Порой немного душню, но поржать от души люблю больше)
За последние 3 месяца похудел на 17 кг и полюбил готовить) Предпочитаю компании и людей, лёгких, незашореных, без бычки и агресухи.
Профиль обновлён 15 апреля 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
поиграть в компании в настолки 😣
Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?
Хочу погулять и в бар
Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?
пойти на пляж на Борисовские пруды
Поиграть в настолки в компании
Погулять, перекусить
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