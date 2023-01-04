Москва
Профиль пользователя Slavannnn

фото пользователя Slavannnn
фото #2 пользователя Slavannnn

О себе

Психолог, психотерапевт, тренер-игротехник. Порой немного душню, но поржать от души люблю больше)
За последние 3 месяца похудел на 17 кг и полюбил готовить) Предпочитаю компании и людей, лёгких, незашореных, без бычки и агресухи.

Профиль обновлён 15 апреля 2023 г.

События пользователя

Москва → активный отдых

А давайте поиграем в пейнтбол?)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя mdstasy
Москва → Другое

поиграть в компании в настолки 😣

маленькое фото пользователя IAMDelica
Москва → Другое

Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?

маленькое фото пользователя Magno
Москва → Другое

Хочу погулять и в бар

маленькое фото пользователя Mr.Evgeniy
Москва → Другое

Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?

Москва → Другое

пойти на пляж на Борисовские пруды

маленькое фото пользователя illuhaste
Москва → Другое

Поиграть в настолки в компании

маленькое фото пользователя Fairyleaf
Москва → Другое

Погулять, перекусить

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.