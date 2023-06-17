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Москва
Профиль пользователя SlavaB

фото пользователя SlavaB

О себе

Люблю активный отдых
Футбол, бег, турники, велосипед.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан

События пользователя

Москва → пообщаться

Поделитесь, как вы круто отдыхаете, дайте какие-нибудь советы

Москва → пообщаться

Скажите, что в жизни приносит Вам реальное наслаждение?

маленькое фото пользователя Sairen
маленькое фото пользователя mrielp
Откликнулись 2 участника

Москва → сходить на мероприятие

Хотел бы влиться в компанию интересных и активных людей, регулярно встречающихся

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по Москве, посетить какое либо место, по желанию

Москва → пообщаться

Если ты Эгоист, расскажи как это?

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Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 416 участников

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Веселый и увлекательный Квиз 18+ каждую неделю в пятницу!😉

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Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

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Москва → активный отдых

Ищу подруг и друзей для активных, спортивных, весёлых, душевных встреч

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Простое, лёгкое общение на любые темы)

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