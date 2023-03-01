Москва
Профиль пользователя Slava_S
Профиль обновлён 5 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Фильмы, сериалы
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
Москва → Другое
Завести новые знакомства ✨
Москва → Другое
Пора выбираться на улицу! ☀️
Москва → Другое
У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?
Москва → Другое
Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться
Москва → Другое
Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!
Москва → Другое
Пошлите на масленицу 🥞☀️
Москва → Другое
Погулять, выпить кофе, пофоткаться
Москва → Другое
Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город
Москва → Другое
Просто грустно
Москва → Другое
Поиграть в настольный теннис
Москва → Другое
Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)
Москва → Другое
покататься на великах)
Москва → Другое
Слушаю техно, не сижу на месте 🤪
Москва → Другое
хочется простого человеческого
Москва → Другое
В парк на пикник с настолками на выходных
Москва → Другое
Хочу сходить с кем то погулять на этих или следующих выходных
Москва → Другое
Погулять в Парке Горького 😊
Москва → Другое
Погулять в Серебряном бору
Москва → Другое
Настольные игры
Москва → Другое
Фестиваль Geek.on в субботу. Буду в косплее
Москва → Другое
Событие удалено
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