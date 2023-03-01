Профиль обновлён 5 июля 2023 г.

🍿 Фильмы, сериалы

Москва → Другое Фестиваль Geek.on в субботу. Буду в косплее

Москва → Другое Хочу сходить с кем то погулять на этих или следующих выходных

Москва → Другое В парк на пикник с настолками на выходных

Москва → Другое Слушаю техно, не сижу на месте 🤪

Москва → Другое Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)

Москва → Другое Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

Москва → Другое У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?

Москва → Другое Пора выбираться на улицу! ☀️

Москва → Другое Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.