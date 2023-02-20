Москва
Профиль пользователя Slava1609

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О себе

Хожу в тренажерный зал, бегаю, увлекаюсь силовой йогой. Летаю в авиасимулятор в виртуальной реальности - любитель. Православный. Самозанятый, высшее образование.

Профиль обновлён 29 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 💬 Пообщаться онлайн 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия

События пользователя

Москва → пообщаться

Добрый день! Хочу найти друзей. Увлекаюсь психологией и духовностью.

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Я за душевные разговорчики

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Москва → Другое

В идеале найти новых друзей и приятное общение)

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Москва → Другое

Ищу друзей. Для начала просто пообщаться в сети)

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Новосибирск → Другое

Поговорить о чём угодно🙃

маленькое фото пользователя Liquor_ice
Москва → Другое

Осознанные хуманы, спортсмены (ки)-бизнессмен(вумен)ы!

маленькое фото пользователя Eject
Рязань → Другое

Так много людей, но почти все в море одиночества!

маленькое фото пользователя Yuriy35
Москва → Другое

С самого начала у меня была какая-то тактика. И я её придерживался.

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