Хожу в тренажерный зал, бегаю, увлекаюсь силовой йогой. Летаю в авиасимулятор в виртуальной реальности - любитель. Православный. Самозанятый, высшее образование.

Профиль обновлён 29 июля 2023 г.

😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 💬 Пообщаться онлайн 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия

Москва → Другое С самого начала у меня была какая-то тактика. И я её придерживался.

Рязань → Другое Так много людей, но почти все в море одиночества!

Москва → Другое Ищу друзей. Для начала просто пообщаться в сети)

Москва → Другое В идеале найти новых друзей и приятное общение)

Москва → Другое Я за душевные разговорчики

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