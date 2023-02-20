Москва
Профиль пользователя Slava1609
О себе
Хожу в тренажерный зал, бегаю, увлекаюсь силовой йогой. Летаю в авиасимулятор в виртуальной реальности - любитель. Православный. Самозанятый, высшее образование.
Профиль обновлён 29 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 💬 Пообщаться онлайн 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Я за душевные разговорчики
Москва → Другое
В идеале найти новых друзей и приятное общение)
Москва → Другое
Ищу друзей. Для начала просто пообщаться в сети)
Новосибирск → Другое
Поговорить о чём угодно🙃
Москва → Другое
Осознанные хуманы, спортсмены (ки)-бизнессмен(вумен)ы!
Рязань → Другое
Так много людей, но почти все в море одиночества!
Москва → Другое
С самого начала у меня была какая-то тактика. И я её придерживался.
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