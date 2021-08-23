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Москва
Профиль пользователя Sladenkiy_kotik

фото пользователя Sladenkiy_kotik

О себе

Есть собака и кошка. Увлечений много от езды на лошадях до пересаживания растений

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей🎭 Театр

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

В театре планета КВН запускают новый спектакль "КОММУНАЛКА"

маленькое фото пользователя Artemiy
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 220 участников

маленькое фото пользователя Tasay

Москва → сходить на мероприятие

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

Откликнулось 119 участников

маленькое фото пользователя Caterina

Москва → прогуляться, перекусить

Чат для проведения досуга в Москве 33-45 лет: кафе, спорт, путешествия

Откликнулось 70 участников

маленькое фото пользователя Alex_hase

Москва → сходить на мероприятие

Найти ровесников для походов на выставки и другие мероприятия

Откликнулось 46 участников

маленькое фото пользователя KarinaAlex

Москва → прогуляться, перекусить

Рада новым знакомствам

Откликнулись 43 участника

маленькое фото пользователя Daria_19

Москва → сходить на мероприятие

Кто хочет сходить в театр? Спектакль и дату выберем вместе)

Откликнулись 32 участника

маленькое фото пользователя liza9

Москва → другое

Найти подруг для времяпрепровождения 🖤

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Tush

Москва → прогуляться, перекусить

Знакомиться и практиковать английский :)

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Nik1

Москва → прогуляться, перекусить

Только в выходные

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Kuzman

Москва → активный отдых

Собрать классную компанию🍀

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Kucing_kecil

Москва → прогуляться, перекусить

Let's practice English)

Откликнулись 3 участника

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