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Москва
Профиль пользователя SkyLer

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О себе

Недавно переехал из Турции. Могу рассказать всё о турецкой жизни. Люблю гулять и проводить время активно. Ищу отношения)

Профиль обновлён 5 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💩 Шутки про говно 😊 Поделиться радостью ✝️ Религия 📺 Политика 🏫 Учеба 🏢 Работа 📚 Книги 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🎮 Видеоигры 🍿 Сходить в кино ✈️ Путешествия

Не нравится:

☣️ Токсичность 🪐 Астрология / таро 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб 💃 Потанцевать

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Прогуляться/ сходить на свидание
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