Москва
Профиль пользователя SKVRN

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О себе

Занимаюсь музыкальной и медийной деятельностью

Профиль обновлён 3 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 📚 Книги

Не нравится:

🪐 Астрология, таро

События пользователя

Москва → пообщаться

Давайте поговорим о Боге

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя mr_evilhat
Москва → Другое

У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?

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