Москва
Профиль пользователя skilvik
О себе
Привет!
я Лидия, мне 30 лет
переехала из СПб почти уже три года назад, но из-за удаленной работы и патологической лени знакомствами особо так и не обзавелась (:
люблю сидеть дома и работать :D
на самом деле хотелось бы куда-то выходить, но одной грустно) хожу на квизы, люблю просто шарахаться в парке с кофе, варю свечки, хожу в зал тягать гантельку. учусь на датасаентиста, пока ощущаю себя очень тупой, но верю, что смогу это победить (:
к 30 годам так и не заставила себя быть "девочкой-девочкой", поэтому ноготочки и каблучки это не по адресу. могу выпить пива в баре, но предпочту красное сухое из термоса в парке.
В разводе, детей нет, в отношениях. Рост 177, вес 65, взгляд злобный, сердце доброе, волосы синие.
Ищу друзей, которым можно скинуть смешной мем и погореть от несправедливости этого мира.
Профиль обновлён 2 июля 2023 г.
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