Привет! я Лидия, мне 30 лет переехала из СПб почти уже три года назад, но из-за удаленной работы и патологической лени знакомствами особо так и не обзавелась (: люблю сидеть дома и работать :D на самом деле хотелось бы куда-то выходить, но одной грустно) хожу на квизы, люблю просто шарахаться в парке с кофе, варю свечки, хожу в зал тягать гантельку. учусь на датасаентиста, пока ощущаю себя очень тупой, но верю, что смогу это победить (: к 30 годам так и не заставила себя быть "девочкой-девочкой", поэтому ноготочки и каблучки это не по адресу. могу выпить пива в баре, но предпочту красное сухое из термоса в парке. В разводе, детей нет, в отношениях. Рост 177, вес 65, взгляд злобный, сердце доброе, волосы синие. Ищу друзей, которым можно скинуть смешной мем и погореть от несправедливости этого мира.

Профиль обновлён 2 июля 2023 г.

🏢 Работа 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 📚 Книги ☣️ Токсичность 🍿 Фильмы, сериалы 🏫 Учеба

📺 Политика ✝️ Религия

Москва → Другое Где бы я тебя еще нашла 😂😂😂

Москва → Другое Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие

Москва → Другое Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

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