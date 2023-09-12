Москва

Профиль пользователя skeptic

О себе Учусь игре на барабанах, меломан от классики до металла и русского рэпа, читаю фантастику, есть тонна мемов, в основном всратых.

Был в сети на прошлой неделе

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