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Москва
Москва
Профиль пользователя skeptic
О себе
Учусь игре на барабанах, меломан от классики до металла и русского рэпа, читаю фантастику, есть тонна мемов, в основном всратых.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль💩 Шутки про говно
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