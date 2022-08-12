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Москва
Профиль пользователя Siropova

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О себе

Работаю в сфере красоты, увлекаюсь историей, люблю искусство, фотографию.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью📺 Политика🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно🏢 Работа🏫 Учеба📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб

Не нравится:

☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия💬 Пообщаться онлайн🍷 Алкоголь💨 Кальян
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