Москва
Профиль пользователя Sirin

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О себе

Обычный человек. Семейный. Работаю в It-сфере. Люблю авто-путешествия преимущественно по России (Кольский, Карелия, Алтай, Казахстан). Читать книги: фентези, фантастику, классику, историю, мемуары и жизнеописания. Люблю комп.игры в жанре RPG. Из музыки: альтернатива, электронная (но прям по жанрам не могу сказать, что нравиться, под настроение: когда Дельфин, когда Кобейн). Ищу новых знакомых и друзей в городе.

Профиль обновлён 17 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🍿 Фильмы, сериалы ✝️ Религия

Не нравится:

📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Москва → пообщаться

Рукописи Меекханского пограничья/Архивы Буресвета. Что ещё почитать?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tikhiy_Neokean
Самара → Другое

Обсудить кризис среднего возраста)

маленькое фото пользователя PanzerHund
Москва → Другое

Тяжёлая музыка, фэнтези, серийные убийцы, расширяется ли вселенная?

маленькое фото пользователя Dennitsa
Ставрополь → Другое

Посоветуйте, пожалуйста, кино в стиле фэнтези

маленькое фото пользователя Elberett11
Москва → Другое

Поговорить обо всем

маленькое фото пользователя Claud
Москва → Другое

Поговорим обо всем, с радостью выслушаю

маленькое фото пользователя ZontiK
Москва → Другое

Может кто кратко сможет объяснить LOR Властелин Колец

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