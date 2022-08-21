Обычный человек. Семейный. Работаю в It-сфере. Люблю авто-путешествия преимущественно по России (Кольский, Карелия, Алтай, Казахстан). Читать книги: фентези, фантастику, классику, историю, мемуары и жизнеописания. Люблю комп.игры в жанре RPG. Из музыки: альтернатива, электронная (но прям по жанрам не могу сказать, что нравиться, под настроение: когда Дельфин, когда Кобейн). Ищу новых знакомых и друзей в городе.

Профиль обновлён 17 июня 2023 г.

📚 Книги 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🍿 Фильмы, сериалы ✝️ Религия

📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро

Москва → Другое Может кто кратко сможет объяснить LOR Властелин Колец

Москва → Другое Поговорим обо всем, с радостью выслушаю

Ставрополь → Другое Посоветуйте, пожалуйста, кино в стиле фэнтези

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