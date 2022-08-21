Москва
Профиль пользователя Sirin
О себе
Обычный человек. Семейный. Работаю в It-сфере. Люблю авто-путешествия преимущественно по России (Кольский, Карелия, Алтай, Казахстан). Читать книги: фентези, фантастику, классику, историю, мемуары и жизнеописания. Люблю комп.игры в жанре RPG. Из музыки: альтернатива, электронная (но прям по жанрам не могу сказать, что нравиться, под настроение: когда Дельфин, когда Кобейн). Ищу новых знакомых и друзей в городе.
Профиль обновлён 17 июня 2023 г.
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События пользователя
Участие в других событиях
Обсудить кризис среднего возраста)
Тяжёлая музыка, фэнтези, серийные убийцы, расширяется ли вселенная?
Посоветуйте, пожалуйста, кино в стиле фэнтези
Поговорить обо всем
Поговорим обо всем, с радостью выслушаю
Может кто кратко сможет объяснить LOR Властелин Колец
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