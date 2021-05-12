Москва
Профиль пользователя Siquer
О себе
Катаюсь на велосипеде, занимаюсь спортом, путешествую
Профиль обновлён 29 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🐈 Домашние животные 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать
События пользователя
Участие в других событиях
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