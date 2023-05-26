Москва
Профиль пользователя SinsOfOctober
О себе
Катаюсь на роликах, велосипеде, горных лыжах, осваиваю большой теннис. Слушаю всякий goth, post-punk, shoegaze, black, folk и т.п. Хожу по муз. клубам и барам. Читаю, в основном фэнтези, фантастику и документацию к java-библиотекам. Люблю просто побродить по городу, выпить пару пива на набережной. Не люблю выставки современного искусства, излишний пафос, отдых по схеме олинклюзив и уход в крайности в любом проявлении, будь то ЗОЖ, политика, религия или ещё что, особенно при отсутствии критического мышления.
Профиль обновлён 14 июля 2023 г.
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