О себе

🌅 Порекомендую вам лучшую рыбную шаурму в Стамбуле и самый уютный секретный пляж Шри-Ланки.



♻️ Знаю, что такое декарбонизация и углеродный след, а еще могу объяснить, почему это важно.



☠️ Расскажу все о работе современных российских (и не только) медиа -- только спросите)



🧚‍♀️Ищу компанию 👀