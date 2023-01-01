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Москва
Профиль пользователя simsimsemim

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О себе

🌅 Порекомендую вам лучшую рыбную шаурму в Стамбуле и самый уютный секретный пляж Шри-Ланки.

♻️ Знаю, что такое декарбонизация и углеродный след, а еще могу объяснить, почему это важно.

☠️ Расскажу все о работе современных российских (и не только) медиа -- только спросите)

🧚‍♀️Ищу компанию 👀

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

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