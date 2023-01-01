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Москва
🌅 Порекомендую вам лучшую рыбную шаурму в Стамбуле и самый уютный секретный пляж Шри-Ланки.
Москва
Профиль пользователя simsimsemim
О себе
🌅 Порекомендую вам лучшую рыбную шаурму в Стамбуле и самый уютный секретный пляж Шри-Ланки.
♻️ Знаю, что такое декарбонизация и углеродный след, а еще могу объяснить, почему это важно.
☠️ Расскажу все о работе современных российских (и не только) медиа -- только спросите)
🧚♀️Ищу компанию 👀
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🚴♀️ Активный отдых / спорт
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