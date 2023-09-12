Москва

Профиль пользователя Simon87

О себе Я переводчик-редактор и историк. Англичанин, живу в России много лет.



Недавно вернулся в Москву из другого города, хочу расширить свой круг общения. Буду рад новые знакомства.

Был в сети сегодня Пообщался с более чем 10 пользователями

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