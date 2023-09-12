⬅️ Посмотреть других пользователей в Москве

Москва
Профиль пользователя Simon87

фото пользователя Simon87

О себе

Я переводчик-редактор и историк. Англичанин, живу в России много лет.

Недавно вернулся в Москву из другого города, хочу расширить свой круг общения. Буду рад новые знакомства.

Был в сети сегодня

Пообщался с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🧠 Психология / саморазвитие

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро📺 Политика💩 Шутки про говно💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по центру, посидеть где-нибудь, просто знакомиться

маленькое фото пользователя Ninooo
маленькое фото пользователя Lipatushka
маленькое фото пользователя diakat09
маленькое фото пользователя MiaRise
Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Dianak

Москва → прогуляться, перекусить

Стань частью нашей компании❤️

Откликнулось 120 участников

маленькое фото пользователя L_pub

Москва → пообщаться

Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

Откликнулось 115 участников

маленькое фото пользователя Viki_nowo

Москва → собрать компанию

Встреча-нетворкинг для ДРУЖЕСКИХ/ПОЛЕЗНЫХ знакомств 🤝 с Психологическими играми😊

Откликнулся 61 участник

маленькое фото пользователя NataliAnuf

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по Москве

Откликнулось 48 участников

маленькое фото пользователя Anyfox

Москва → пообщаться

Поиск новых друзей, рассказать о насущном и неважном

Откликнулось 28 участников

маленькое фото пользователя prcfn

Москва → пообщаться

Жду всех желающих поговорить о жизни (даже можно на неё пожаловаться 🤖)

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Sergey555

Москва → прогуляться, перекусить

... Поэтому жду желающих. Событие активно , посидеть кофейку попить, обсудить.

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Sergey555

Москва → пообщаться

Общение, знакомства , о интересах, как прошел день, фотосет, в личке, о грусном

Откликнулось 11 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя Diana_dnkvlv
маленькое фото пользователя Helga07303
маленькое фото пользователя Den_D
маленькое фото пользователя Elenka_200
маленькое фото пользователя anas.tasia
маленькое фото пользователя Jein
маленькое фото пользователя Olibiskis
маленькое фото пользователя w1ldrush
маленькое фото пользователя nokturn
маленькое фото пользователя Akhmed
маленькое фото пользователя Mary14
маленькое фото пользователя Julia_Via
маленькое фото пользователя Cath
маленькое фото пользователя Etriana
маленькое фото пользователя Babaikaya
маленькое фото пользователя Edo99
маленькое фото пользователя Yangwawa
маленькое фото пользователя Llera
маленькое фото пользователя Nikolay
маленькое фото пользователя Alysy
маленькое фото пользователя MyWay
маленькое фото пользователя viedarie
маленькое фото пользователя NataliAnuf
маленькое фото пользователя Anastasia_eshhh
маленькое фото пользователя Lolina
маленькое фото пользователя mww.llx
маленькое фото пользователя Anny44
маленькое фото пользователя Artemiy

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам