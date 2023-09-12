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Москва
Я переводчик-редактор и историк. Англичанин, живу в России много лет.
Москва
Профиль пользователя Simon87
О себе
Я переводчик-редактор и историк. Англичанин, живу в России много лет.
Недавно вернулся в Москву из другого города, хочу расширить свой круг общения. Буду рад новые знакомства.
Был в сети сегодня
Пообщался с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🧠 Психология / саморазвитие
Не нравится:
💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро📺 Политика💩 Шутки про говно💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб
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