Москва
Профиль пользователя Sierra

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О себе

Люблю прогулки, театры, музеи, выставки

Профиль обновлён 25 июня 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулка в новом году

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alex11
Москва → Другое

Hi, do you speak English?

маленькое фото пользователя finderhome
Москва → Другое

Пообщаться

маленькое фото пользователя Ruslan.SH
Москва → Другое

Прогулка,знакомство,кофейня

маленькое фото пользователя Artemiy
Москва → Другое

Церковное богослужение

маленькое фото пользователя Pa_vel
Москва → Другое

Прогулка со мной

Москва → Другое

Я пойду с тобой

Москва → Другое

Ктото хочет прогулку сегодня?

маленькое фото пользователя Vaalkim
Москва → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя Petro
Москва → Другое

Прогуляться перекусить

маленькое фото пользователя Artemiy
Москва → Другое

Воскресное богослужение и снежная горка

маленькое фото пользователя Ander
Москва → Другое

Приятно провести время

маленькое фото пользователя Inessa
Москва → Другое

Поинтровертить одна

маленькое фото пользователя Larson
Москва → Другое

Выпить кофе , погулять по городу

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.