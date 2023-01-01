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Москва
Профиль пользователя sidorovdmitrii07

фото пользователя sidorovdmitrii07

О себе

Факты обо мне:
📖25+ книг в год
💼Опыт 2+ лет в инвестициях
🚀Предпринимательство как стиль жизни
💪🏽Занимаюсь силовыми тренировками, боксом и конным спортом
🔎Люблю экспериментировать и находить новые пути — «Лучше попробовать и ошибиться, чем все время отказываться от возможности»

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные✝️ Религия🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать
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