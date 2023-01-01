О себе

Факты обо мне:

📖25+ книг в год

💼Опыт 2+ лет в инвестициях

🚀Предпринимательство как стиль жизни

💪🏽Занимаюсь силовыми тренировками, боксом и конным спортом

🔎Люблю экспериментировать и находить новые пути — «Лучше попробовать и ошибиться, чем все время отказываться от возможности»