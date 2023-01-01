Москва

Профиль пользователя Shushuleika

О себе Постоянно хочу развиваться. Катаюсь на сноуборде, сапах, байдарках и катамаранах. Обожаю рыбалку) Начал ходить в спортзал, кататься на велосипеде, но таааак тяжело, жесть. Ищу компанию) сам занимаюсь фрилансом, делаю видео, рекламные ролики, мероприятия, шоу-биз, все дела)

Женат, красавица - дочка)

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