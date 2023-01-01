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Москва
Профиль пользователя Shushuleika

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О себе

Постоянно хочу развиваться. Катаюсь на сноуборде, сапах, байдарках и катамаранах. Обожаю рыбалку) Начал ходить в спортзал, кататься на велосипеде, но таааак тяжело, жесть. Ищу компанию) сам занимаюсь фрилансом, делаю видео, рекламные ролики, мероприятия, шоу-биз, все дела)
Женат, красавица - дочка)

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные🏫 Учеба🏢 Работа

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность
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