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Москва
Постоянно хочу развиваться. Катаюсь на сноуборде, сапах, байдарках и катамаранах. Обожаю рыбалку) Начал ходить в спортзал, кататься на велосипеде, но таааак тяжело, жесть. Ищу компанию) сам занимаюсь фрилансом, делаю видео, рекламные ролики, мероприятия, шоу-биз, все дела)
Москва
Профиль пользователя Shushuleika
О себе
Постоянно хочу развиваться. Катаюсь на сноуборде, сапах, байдарках и катамаранах. Обожаю рыбалку) Начал ходить в спортзал, кататься на велосипеде, но таааак тяжело, жесть. Ищу компанию) сам занимаюсь фрилансом, делаю видео, рекламные ролики, мероприятия, шоу-биз, все дела)
Женат, красавица - дочка)
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные🏫 Учеба🏢 Работа
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