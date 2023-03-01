Москва
Профиль пользователя Shtosh

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О себе

Выставки, экскурсии, кино, ходить пешком, бары, рестораны, книги, настолки в компании или с девочками..

А сейчас я пока с костыликом хожу, лестницы не проблема, долго это и печально

Профиль обновлён 13 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы

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📺 Политика

События пользователя

Москва → собрать компанию

Пойдёмте в боулинг, позязя

Москва → прогуляться, перекусить

Го на стенд ап какой. Люблю открытые микрофоны

Москва → прогуляться, перекусить

Пошли в настроишную , на Арбате?

Москва → сходить на мероприятие

Го куда-то, выставка, концерт )

Москва → собрать компанию

И поиграть в настольные игры!!

Москва → собрать компанию

Жёстко заболела, го потрепемся в телеге

Москва → собрать компанию

И потрепаться в телеге, просто так

Москва → сходить на мероприятие

Может сходим куда-нибудь?)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alinashly
Москва → Другое

Поболтать в телеге)

маленькое фото пользователя KationaDash
Москва → Другое

пить кофе и фоткаться)

маленькое фото пользователя Sofi456
Москва → Другое

Ищу друга или подругу

маленькое фото пользователя AnnF
Москва → Другое

Потусить сегодня

маленькое фото пользователя LisaAlisa030
Москва → Другое

Настольные игры

маленькое фото пользователя guseynov
Москва → Другое

Хочу собрать команду для квиза)

маленькое фото пользователя guseynov
Москва → Другое

Поиграть в квиз (пятница к 20.00)

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