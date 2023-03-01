Москва
Профиль пользователя Shtosh
О себе
Выставки, экскурсии, кино, ходить пешком, бары, рестораны, книги, настолки в компании или с девочками..
А сейчас я пока с костыликом хожу, лестницы не проблема, долго это и печально
Профиль обновлён 13 мая 2023 г.
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События пользователя
Пойдёмте в боулинг, позязя
Го на стенд ап какой. Люблю открытые микрофоны
Пошли в настроишную , на Арбате?
Го куда-то, выставка, концерт )
И поиграть в настольные игры!!
Жёстко заболела, го потрепемся в телеге
И потрепаться в телеге, просто так
Может сходим куда-нибудь?)
Участие в других событиях
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