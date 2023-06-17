О себе

Талантливый программист. За ЗОЖ и саморазвитие. Обожаю спорт, особенно волейбол и тренажерный зал. В свободное время читаю книги и медитирую. Люблю посещать СПА-комплексы. Люблю компьютерные игры. Стремлюсь работать в Яндекс. Люблю кемпинги и путешествия. Постоянно закаляю своё тело и разум.