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Москва
Профиль пользователя ShotMeow

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О себе

Талантливый программист. За ЗОЖ и саморазвитие. Обожаю спорт, особенно волейбол и тренажерный зал. В свободное время читаю книги и медитирую. Люблю посещать СПА-комплексы. Люблю компьютерные игры. Стремлюсь работать в Яндекс. Люблю кемпинги и путешествия. Постоянно закаляю своё тело и разум.

Был в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба💕 Обсудить отношения💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность😓 Обсудить проблемы🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать
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