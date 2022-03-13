Москва
Профиль пользователя Shoma

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фото #2 пользователя Shoma

О себе

Люблю общаться с интересным людми))

Профиль обновлён 15 апреля 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Общаться прогуляться

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться играть в Бильярд

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Elizabeth
Москва → Другое

Вейксерфинг

маленькое фото пользователя 2506
Москва → Другое

Общения простое

маленькое фото пользователя terra_incognita
Москва → Другое

Прогуляться по центру Москвы

маленькое фото пользователя Rafy
Москва → Другое

Позагорать на пляже Серебряного бора

маленькое фото пользователя Dasha_Goranova
Москва → Другое

Прогуляться в парке

маленькое фото пользователя Veronke
Москва → Другое

Давайте погуляем по вечерней Москве)

маленькое фото пользователя Toma
Москва → Другое

Прогуляться по музеону

маленькое фото пользователя MammyJussy
Москва → Другое

Общение и прогулки

маленькое фото пользователя Fairyleaf
Москва → Другое

Погулять перекусить

маленькое фото пользователя Moormoon
Москва → Другое

Я хочу сходить в океанариум

маленькое фото пользователя yulitrouble
Москва → Другое

Хочу выпить вкусный кофе и погулять по вечерней Москве

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