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Москва
Профиль пользователя Shinobu

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О себе

Я не самый активный человек, полный меломан , так что по музыке просто что-то конкретное может не понравиться или наоборот , много смотрела аниме (жанры тоже были разные,но чаще фентези ) , сейчас больше читаю мангу или новеллы . Люблю смотреть как играют люди ( лол, Дарк соул серии игр, прохождения игр разных) ,но сама играла мало во что (овервотч давно,геншин и хср каждый день и ещё пару мобильных игр, также музыкальные по типу осу играла) , занималась спортом ( волейбол и бально спортивные танцы) , очень хочу снова начать танцевать,но боюсь почему-то идти куда-то одной . Есть много свободного времени в второй половине дня (ну такой рабочий график) , люблю гулять по Москве (как и просто по улицам,так и по паркам)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🏫 Учеба🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Merovef

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подруг. 💛

Откликнулось 137 участников

маленькое фото пользователя Ursula

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в парк или кафе

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя pie_lina

Москва → прогуляться, перекусить

Пообщаться, поиграть в настольные игры

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Dante_s

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти подружек, человека с которым сходим на занятие по танцам

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Samiraa

Москва → прогуляться, перекусить

Не против сходить погулять куда нибудь.

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя AnnaP_travel

Москва → другое

Занятия сеншуал бачата и кизомба

Откликнулись 3 участника

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