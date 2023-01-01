Москва
Профиль пользователя Shinobu
О себе
Я не самый активный человек, полный меломан , так что по музыке просто что-то конкретное может не понравиться или наоборот , много смотрела аниме (жанры тоже были разные,но чаще фентези ) , сейчас больше читаю мангу или новеллы . Люблю смотреть как играют люди ( лол, Дарк соул серии игр, прохождения игр разных) ,но сама играла мало во что (овервотч давно,геншин и хср каждый день и ещё пару мобильных игр, также музыкальные по типу осу играла) , занималась спортом ( волейбол и бально спортивные танцы) , очень хочу снова начать танцевать,но боюсь почему-то идти куда-то одной . Есть много свободного времени в второй половине дня (ну такой рабочий график) , люблю гулять по Москве (как и просто по улицам,так и по паркам)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
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