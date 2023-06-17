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Москва
Профиль пользователя SHINA

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Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🎭 Театр🪩 Ночной клуб🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

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Откликнулось 412 участников

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