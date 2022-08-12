Люблю читать психологию и художественную литературу. Играю в видеоигры, всегда «за» попробовать что-то новое. Алкоголь и тусовки в пределах разумного, не готова устраивать алко-тур ( исключения - у тебя в жизни произошло что-то пипец какое страшное и нужна поддержка ).

Профиль обновлён 17 августа 2023 г.

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📺 Политика

Москва → Другое найти подругу, с которой сможем общаться обо всем

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

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