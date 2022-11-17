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Москва
Москва
Профиль пользователя shibbk
О себе
всем привет! меня зовут маша, мне 22. учусь на переводчика. в принципе я за любой движ (кафе, прогулки, кальян, бар/клуб и тд). люблю черный и тупой юмор
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Общаюсь на темы:
💩 Шутки про говно🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль
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