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Москва
Профиль пользователя shibbk

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О себе

всем привет! меня зовут маша, мне 22. учусь на переводчика. в принципе я за любой движ (кафе, прогулки, кальян, бар/клуб и тд). люблю черный и тупой юмор

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

прогуляться. найти подругу, может это выльется в настоящую дружбу :)

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Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя NastyaJJ

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу 🌸

Откликнулись 32 участника

маленькое фото пользователя promary

Москва → прогуляться, перекусить

прогуляться по центру, поболтать

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя poludennica

Москва → прогуляться, перекусить

ищу подружку для прогулки куда нибудь:)

Откликнулось 13 участников

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