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Москва
Профиль пользователя Shevchenkomks

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О себе

все в личке выясним🤙🏻

Профиль обновлён 1 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 💃 Потанцевать 😓 Обсудить проблемы 🪩 Ночной клуб 🏢 Работа 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎸 Концерт / фестиваль 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино ✈️ Путешествия

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📺 Политика

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
хочется скайфом провести последние дни лета в приятной компании

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Rise
Москва → Другое
Интеллектуальных и творческих разговоров
маленькое фото пользователя Aliceee
Москва → Другое
Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку
маленькое фото пользователя Miilstarr
Москва → Другое
Смех продлевает жизнь, а Россия для грустных. Давайте плакать от смеха
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