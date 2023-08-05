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Ростов-на-Дону
Профиль пользователя sheller

фото пользователя sheller

О себе

Люблю фантастику, в основном русскую :)
Бизнес, Айти, новые проекты, развитие бизнеса.
Баню, русскую, попариться без алкогольных напитков. Из можно отдельно принимать ;)
Путешествия приветствую, велопрогулки ещё.

Был в сети сегодня

Пообщался с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью📺 Политика📚 Книги

События пользователя

Батайск → прогуляться, перекусить

Сходить в кофейню, найти новых друзей, обсудить за жизнь

Ростов-на-Дону → пообщаться

Ищу людей с необычной жизнью. Расскажите о себе 😁

Ростов-на-Дону → пообщаться

Поговорим? Тема может быть любая

маленькое фото пользователя Valushka
Откликнулся 1 участник

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Пообщаться о бизнесе или о жизни в РнД

Ростов-на-Дону → другое

Познакомимся, а там решим 😁

Ростов-на-Дону → собрать компанию

Где все? Все умерли?

маленькое фото пользователя A_mur
маленькое фото пользователя Eyrena
Откликнулись 2 участника

Новочеркасск → прогуляться, перекусить

Кто хочет попить пива, обсудить жизнь сегодня?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mariii

Новороссийск → пообщаться

Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊

Откликнулись 84 участника

маленькое фото пользователя jiulaan

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Хочу погулять и приятно провести время

Откликнулись 32 участника

маленькое фото пользователя anas.tasia

Москва → пообщаться

создать чат для блогеров

Откликнулось 29 участников

маленькое фото пользователя Harumi

Алматы → пообщаться

Лучшая видеоигра в вашей жизни

Откликнулось 28 участников

маленькое фото пользователя Millie

Москва → пообщаться

Кто знает достойную замену тиндера?

Откликнулось 27 участников

анонимный пользователь

Санкт-Петербург → пообщаться

Давай поиграем в джекбокс ☕🌷 дружелюбное тактичное общение

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя MARIA021

Тольятти → пообщаться

Кооператив творческих личностей, начинающие блоггеры, художники и проч

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Solarsystem

Ростов-на-Дону → пообщаться

Прокачка коммуникативных навыков)

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Love_TLI

Красноярск → пообщаться

Друзья, давайте найдем уже друг друга

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Tanushka_kotik

Москва → пообщаться

Как выйти из дома ? Если дома работаешь и живешь 😓

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Valushka

Москва → пообщаться

Нужен друг моего поля ягода,пол не важен! Найдись!

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Nastys

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подруг/друзей, выбираться вместе куда-нибудь.

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Viktoshka

Москва → пообщаться

Игрульки в компьютерные игры

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Jessie

Москва → пообщаться

Есть у кого идеи, что за машину на акпп можно взять до 300тр?

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Galina2207

Ростов-на-Дону → пообщаться

Очень ищу людей по переписке

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя shanna

Москва → пообщаться

Пообщаться и возможно найти новых друзей!

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Eyrena

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Вкусно жрать 😄 не пропускает, что ищу друзей

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Zoichik

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Гулять, общаться онлайн, посещать интересные мероприятия.

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Fgh785

Братск → пообщаться

Найти друзей, общительна, могу поговорить на любые темы.

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Love_TLI

Красноярск → пообщаться

Общение на темы саморазвития и бизнеса

Откликнулись 2 участника

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