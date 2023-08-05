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Ростов-на-Дону
Люблю фантастику, в основном русскую :)
Ростов-на-Дону
Профиль пользователя sheller
О себе
Люблю фантастику, в основном русскую :)
Бизнес, Айти, новые проекты, развитие бизнеса.
Баню, русскую, попариться без алкогольных напитков. Из можно отдельно принимать ;)
Путешествия приветствую, велопрогулки ещё.
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Пообщался с более чем 10 пользователями
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