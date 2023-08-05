Ростов-на-Дону

Профиль пользователя sheller

О себе Люблю фантастику, в основном русскую :)

Бизнес, Айти, новые проекты, развитие бизнеса.

Баню, русскую, попариться без алкогольных напитков. Из можно отдельно принимать ;)

Путешествия приветствую, велопрогулки ещё.

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