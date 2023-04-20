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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Shavel

фото пользователя Shavel

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

Не нравится:

💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро💨 Кальян

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогулятся перекусить

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогулятся перекусить

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Miss_arinka

Санкт-Петербург → пообщаться

Хочу познакомимся с новыми интересными людьми

Откликнулись 53 участника

маленькое фото пользователя Nasti_mov

Москва → пообщаться

Тут есть любители аниме/манги/манхвы/дорам?

Откликнулось 48 участников

маленькое фото пользователя Vita9

Санкт-Петербург → пообщаться

Поболтать обо всем, возможно и встретится после)

Откликнулось 27 участников

маленькое фото пользователя Lil_Lesya

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Собрать компанию)

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя katerinacher_098

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

На выходных можно встретиться, погулять, о месте договоримся ☺️

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя PolinaPilot

Москва → пообщаться

Расскажите как вы нашли работу по душе (посоветуйте)

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Smollfoxi

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Поговорить по душам

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Vita9

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погулять в субботу днем в центре, посидеть в кафе

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Kudrovo

Санкт-Петербург → пообщаться

Найти подругу для дружбы и молодого человека для создания семьи.

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Anastasiakor21

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Я хочу сходить на мероприятие, прогуляться, попить кофе.

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя ElisaIm

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Поесть рамен на Гостинке и поболтать по душам

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя KristinaSherry

Москва → пообщаться

Неравнодушные, нужна ваша помощь! (не материальная)

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя rimari

Москва → пообщаться

найди единомышленников для путешествий 🤍😌

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Ksenia_Spb

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогулки у залива вечерами при хорошей погоде, м приморская, намыв

Откликнулись 3 участника

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