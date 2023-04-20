Был в сети пару дней назад

Прогулки у залива вечерами при хорошей погоде, м приморская, намыв

Неравнодушные, нужна ваша помощь! (не материальная)

Поесть рамен на Гостинке и поболтать по душам

Я хочу сходить на мероприятие, прогуляться, попить кофе.

Найти подругу для дружбы и молодого человека для создания семьи.

Погулять в субботу днем в центре, посидеть в кафе

Расскажите как вы нашли работу по душе (посоветуйте)

На выходных можно встретиться, погулять, о месте договоримся ☺️

Поболтать обо всем, возможно и встретится после)

Тут есть любители аниме/манги/манхвы/дорам?

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Ищешь с кем встретиться?

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