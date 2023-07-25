Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 💩 Странный юмор 🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью 📚 Книги

Москва → прогуляться, перекусить У кого-то реально получается тут встретиться,погулять, не забивая хер😆

Москва → Другое Прогуляться в центре, по паркам, посидеть в кафе (чай/кофе/вино)

Москва → Другое Сходить на выставку , а потом посидеть где нибудь и поболтать

Москва → Другое Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)

Москва → Другое Слушаю техно, не сижу на месте 🤪

Москва → Другое Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.