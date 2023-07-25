Москва
Профиль пользователя shaolin.side

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О себе

inst: shaolin.side

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 💩 Странный юмор 🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью 📚 Книги

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Познакомиться с новыми людьми

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить развеется 😎😏

Москва → прогуляться, перекусить

У кого-то реально получается тут встретиться,погулять, не забивая хер😆

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lurevone
Москва → Другое

Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

маленькое фото пользователя Kris.Novash
Москва → Другое

Завести новые знакомства ✨

маленькое фото пользователя Nageisha
Москва → Другое

Слушаю техно, не сижу на месте 🤪

маленькое фото пользователя HolyBomjara
Москва → Другое

Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)

маленькое фото пользователя Dor4m3
Москва → Другое

Прогулка по Москве

маленькое фото пользователя IANINA
Москва → Другое

Сходить на выставку , а потом посидеть где нибудь и поболтать

маленькое фото пользователя Anstass
Москва → Другое

Прогуляться в центре, по паркам, посидеть в кафе (чай/кофе/вино)

маленькое фото пользователя Eldurano
Москва → Другое

Просыпаемся Москва!

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.