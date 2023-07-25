Москва
Профиль пользователя shaolin.side
О себе
inst: shaolin.side
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 💩 Странный юмор 🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью 📚 Книги
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
Москва → Другое
Завести новые знакомства ✨
Москва → Другое
Слушаю техно, не сижу на месте 🤪
Москва → Другое
Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)
Москва → Другое
Прогулка по Москве
Москва → Другое
Сходить на выставку , а потом посидеть где нибудь и поболтать
Москва → Другое
Прогуляться в центре, по паркам, посидеть в кафе (чай/кофе/вино)
Москва → Другое
Просыпаемся Москва!
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