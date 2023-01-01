⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя shanna

фото пользователя shanna

О себе

Занимаюсь журналистикой, начала развивать свой журнал. Учусь на рекламе ✌🏻

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь

События пользователя

Москва → пообщаться

Пообщаться и возможно найти новых друзей!

маленькое фото пользователя GeorgyBolt
маленькое фото пользователя Sterva43
Откликнулись 2 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя DenZo
маленькое фото пользователя Marvelous_Elena
маленькое фото пользователя KSI_O
маленькое фото пользователя Apollinaria
маленькое фото пользователя Jack
маленькое фото пользователя Mary.Firsova
маленькое фото пользователя OIEUEUE
маленькое фото пользователя Nastyakotya
маленькое фото пользователя Kirill.a.p
маленькое фото пользователя mww.llx
маленькое фото пользователя SofiaR
маленькое фото пользователя Asiya
маленькое фото пользователя Nikolay
маленькое фото пользователя Rise
маленькое фото пользователя Viktoria_v
маленькое фото пользователя MyWay
маленькое фото пользователя Yangwawa
маленькое фото пользователя Elina_M
маленькое фото пользователя nimfa_sibiri
маленькое фото пользователя Misha_philosoph
маленькое фото пользователя Vicci
маленькое фото пользователя Maxxx03
маленькое фото пользователя Masha
маленькое фото пользователя Daria_19
маленькое фото пользователя TG_Sergey_aloha
маленькое фото пользователя Julia_Via
маленькое фото пользователя KseNikA
маленькое фото пользователя Victoria_chi

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам