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Москва
Москва
Профиль пользователя shanna
О себе
Занимаюсь журналистикой, начала развивать свой журнал. Учусь на рекламе ✌🏻
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь
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