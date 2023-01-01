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Москва
Всем привет
Москва
Профиль пользователя Shamil23
О себе
Всем привет
Шамиль, 25 лет. Работаю инженером
Люблю пройтись по городу, сходить на выставку или ещё куда-нибудь
Смотрю фильмы, читаю книги. В основном разную фантастику или нонфикшн.
Был в сети сегодня
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