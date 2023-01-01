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Москва
Профиль пользователя Shamil23

фото пользователя Shamil23

О себе

Всем привет
Шамиль, 25 лет. Работаю инженером
Люблю пройтись по городу, сходить на выставку или ещё куда-нибудь
Смотрю фильмы, читаю книги. В основном разную фантастику или нонфикшн.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги💩 Шутки про говно😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы

Не нравится:

☣️ Токсичность
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