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Москва
Профиль пользователя Shakhin

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О себе

Работы достаточно много в моей жизни, но с окончанием учебы прибавилось и свободного времени.
Стараюсь опять побольше читать художественную литературу, играю в шахматы и всегда за любые настольные.
Музыка от Sqwoz bab до Рахманинова 😄

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги🐈 Домашние животные🏢 Работа💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность
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