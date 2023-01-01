О себе

Работы достаточно много в моей жизни, но с окончанием учебы прибавилось и свободного времени.

Стараюсь опять побольше читать художественную литературу, играю в шахматы и всегда за любые настольные.

Музыка от Sqwoz bab до Рахманинова 😄