Москва

Профиль пользователя Shakhban

О себе Настоящий мужчина никогда не поднимет на женщину руку,потому что у настоящего мужчины поднимается совсем не рука….

Был в сети на прошлой неделе

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