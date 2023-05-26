Москва
Профиль пользователя Shadows

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О себе

Каждому дьяволу положен свой ангел;))
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Если ко мне привыкнуть, то я норм)
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Рост - 178, Вес - 99 кг. Телосложение периодически бывает спортивным))
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@khasanv.v

Профиль обновлён 21 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в кино, погулять по центру

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