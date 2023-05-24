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Москва
Профиль пользователя Shadoof

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Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы📚 Книги🏫 Учеба📺 Политика💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍷 Алкоголь📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры

Не нравится:

🪐 Астрология / таро🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулись 394 участника

маленькое фото пользователя Merovef

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подруг. 💛

Откликнулось 155 участников

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