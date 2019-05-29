Москва
Профиль пользователя Shadington

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О себе

Коллекция настольных игр.
Альпинизм, походы, парусный спорт, дикие путешествия.
Бизнес, сигары, коучинг и философия.
История, политология, логика, психология и разговоры по душам.

Профиль обновлён 13 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 📚 Книги 💰 Бизнес 🏫 Учеба 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Предпринимательский нетворкинг

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