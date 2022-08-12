Был в сети сегодня

Сходить в клуб , уютный бар, прогуляться в парке

В Лужники погонять на сноуборде

Погулять по городу, посидеть на веранде пока тепло)

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