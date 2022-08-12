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Москва
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Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие📚 Книги😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

В Лужники погонять на сноуборде

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в клуб , уютный бар, прогуляться в парке

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Katrin_esk

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по вечерней Москве, попить кофе/вина. 40+))

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Alexander_R

Москва → путешествия

Путешествия выходного дня

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Irbes

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по городу, посидеть на веранде пока тепло)

Откликнулось 14 участников

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