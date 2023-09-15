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Москва
Профиль пользователя sestrapolina

фото пользователя sestrapolina

О себе

Актриса
Соответственно, театр и кино - сферы моих интересов
А ещё музыка, чтение, шутки! и прогулки

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

попробовать найти здесь нового друга/подругу

маленькое фото пользователя Damir13099
Откликнулся 1 участник

Москва → пообщаться

пошутить, пожаловаться, подружить

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Откликнулось 12 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 220 участников

маленькое фото пользователя Anastasia02

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу/подруг

Откликнулось 69 участников

маленькое фото пользователя guseynov

Москва → прогуляться, перекусить

Квизы - присоединяйся к нашей большой компании 🔥

Откликнулось 26 участников

маленькое фото пользователя DenZo

Москва → собрать компанию

Наконец-то лучшая коммуна для поиска друзей и встреч появилась!!!🔥🔥🔥

Откликнулся 21 участник

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Краснодар → пообщаться

Выгорание - как вы с этим боретесь?

Откликнулось 20 участников

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Москва → пообщаться

Я хочу пообщаться онлайн с тобой

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Tanya3651

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу, буду отличным другом, собеседником

Откликнулось 11 участников

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Москва → активный отдых

Го общаться, дружить, ходить в интересные места)

Откликнулось 9 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

хочу найти подруг 🥹

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя anutikcs

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу или подруг, вместе получать новые впечатления

Откликнулись 4 участника

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Москва → другое

🥺🥺🍓приложение требует тут что-то написать. вот пишу.

Откликнулись 2 участника

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