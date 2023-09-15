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Москва
Актриса
Москва
Профиль пользователя sestrapolina
О себе
Актриса
Соответственно, театр и кино - сферы моих интересов
А ещё музыка, чтение, шутки! и прогулки
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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