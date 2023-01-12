Москва
Профиль пользователя SERSI

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О себе

Катаюсь на том у чего есть колеса
Есть сын, ему 7 лет. Могу о детях поболтать
Занимаюсь саморазвитием
Учусь на аналитика данных
Увлекаюсь эзотеиикой, таро, астрология, энергетика

Профиль обновлён 24 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

📺 Политика 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🪐 Астрология / таро 🐈 Домашние животные 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🎮 Видеоигры 🎲 Настольные игры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🪩 Ночной клуб

Не нравится:

✝️ Религия 🏢 Работа 💩 Странный юмор

События пользователя

Москва → пообщаться

У кого есть дети?

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