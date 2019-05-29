Москва
Профиль пользователя Serpom_po_zaycam

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О себе

Люблю квизить квасить куролесить

Профиль обновлён 7 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор

Не нравится:

🪐 Астрология, таро 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить на Квиз

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tanya96
Москва → Другое

Сходить на квиз (никогда не была) 🤓

маленькое фото пользователя InParty
Москва → Другое

⚡️ Нужны бета-тестеры

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