Москва
Профиль пользователя Serotoninyou
О себе
Активный отдых, спорт, чтение, психология
Профиль обновлён 14 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 📺 Политика 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий
Москва → Другое
Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)
Москва → Другое
Познакомиться с классными людьми :)
Москва → Другое
Ищу подруг 🙋🏼♀️
Москва → Другое
Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.
Москва → Другое
приятно провести время, погулять по красивым местам Москвы
Москва → Другое
Найти ровесников для походов на выставки и другие мероприятия
Москва → Другое
Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать
Москва → Другое
Найти игроков для ролевых игр
Москва → Другое
Составлю любую компанию
Москва → Другое
Завести близких друзей✨
Москва → Другое
Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг
Саратов → Другое
Девочки, пишите))
Москва → Другое
Долгая прогулка вдоль Москва-реки
Москва → Другое
Ищу новые знакомства, легкое общение. Можно вместе сходить куда-нибудь
Москва → Другое
Ищу подруг
Москва → Другое
Прогуляться в парке, пообщаться
Москва → Другое
Собрать душевную компанию для активного отдыха 🔥🔥🔥
Москва → Другое
Прогулка по красивым местам в Москве
Москва → Другое
Отличная погода для прогулок, разговоров и тд. Кто присоединиться?)
Москва → Другое
Пообщаться и найти душевных и добрых друзей
Москва → Другое
Хочу найти новое общение с интересными людьми
Москва → Другое
Ищу знакомства, новых друзей.
Другие пользователи из города Москва
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