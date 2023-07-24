Москва
Профиль пользователя Serotoninyou

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О себе

Активный отдых, спорт, чтение, психология

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 📺 Политика 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью

События пользователя

Москва → собрать компанию

Общение на тему транзактного анализа

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить на фильм Оппенгеймер нолана

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tasay
Москва → Другое

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

маленькое фото пользователя OIEUEUE
Москва → Другое

Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

маленькое фото пользователя Lnigma
Москва → Другое

Познакомиться с классными людьми :)

маленькое фото пользователя Anny44
Москва → Другое

Ищу подруг 🙋🏼‍♀️

маленькое фото пользователя Anjjjj
Москва → Другое

Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

маленькое фото пользователя SofiaR
Москва → Другое

приятно провести время, погулять по красивым местам Москвы

маленькое фото пользователя Alex_hase
Москва → Другое

Найти ровесников для походов на выставки и другие мероприятия

маленькое фото пользователя Vuvu
Москва → Другое

Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать

маленькое фото пользователя Misha_philosoph
Москва → Другое

Найти игроков для ролевых игр

маленькое фото пользователя Dashul4ka
Москва → Другое

Составлю любую компанию

маленькое фото пользователя Julie.J
Москва → Другое

Завести близких друзей✨

маленькое фото пользователя Edo99
Москва → Другое

Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг

маленькое фото пользователя Alex64
Саратов → Другое

Девочки, пишите))

маленькое фото пользователя Cath
Москва → Другое

Долгая прогулка вдоль Москва-реки

маленькое фото пользователя OLGA1
Москва → Другое

Ищу новые знакомства, легкое общение. Можно вместе сходить куда-нибудь

маленькое фото пользователя Evgeniya1994b
Москва → Другое

Ищу подруг

маленькое фото пользователя Daria77
Москва → Другое

Прогуляться в парке, пообщаться

маленькое фото пользователя DenZo
Москва → Другое

Собрать душевную компанию для активного отдыха 🔥🔥🔥

маленькое фото пользователя Den_D
Москва → Другое

Прогулка по красивым местам в Москве

маленькое фото пользователя Kirill_dvel
Москва → Другое

Отличная погода для прогулок, разговоров и тд. Кто присоединиться?)

маленькое фото пользователя Merille
Москва → Другое

Пообщаться и найти душевных и добрых друзей

маленькое фото пользователя Tanya04
Москва → Другое

Хочу найти новое общение с интересными людьми

маленькое фото пользователя silentK160292
Москва → Другое

Ищу знакомства, новых друзей.

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