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Москва
Москва
Профиль пользователя seriy
О себе
я сломал ногу ((
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🚴♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль
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