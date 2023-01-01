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Москва
Профиль пользователя seriy

фото пользователя seriy

О себе

я сломал ногу ((

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Москва → пообщаться

я сломал ногу и ищу товарищей по несчастью

маленькое фото пользователя Natalie8
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 477 участников

маленькое фото пользователя Vicci

Щелково → пообщаться

Пообщаемся? Будет здорово, если общение перерастет в настоящую дружбу)

Откликнулось 65 участников

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