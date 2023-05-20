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Москва
Москва
Профиль пользователя Sergomass
О себе
Люблю психологию и книги, тренирую 🏋🏼♀️, прогулки в парке и пробежки 💪🏽
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🏢 Работа🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт🪩 Ночной клуб
Не нравится:
☣️ Токсичность💩 Шутки про говно✝️ Религия📺 Политика🪐 Астрология / таро😓 Обсудить проблемы🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь
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